СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-26T10:29:30+03:00

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Для Брянска купили еще 36 новых двухдверных автобусов марки ЛиАЗ. Машины уже поступили в городское автотранспортное предприятие. Сейчас на них оформляют документы, чтобы выпустить на линии, сообщают в группе «Брянский автобус». Торжественно вручить автобусы планируют в пятницу, 28 декабря.

Всего на последнюю партию автобусов потратили почти 210 миллионов рублей. Каждая машина обошлась в 5,8 миллиона рублей.

В этом году для Брянска купили 89 новых автобусов.

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