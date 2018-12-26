Жители Брянска недовольны переездом кожно-венерического диспансера в центр микрорайона

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-26T10:05:44+03:00

Это второе непопулярное решение чиновников от медицины за последнее время

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Жители Брянска недовольны переездом областного кожно-венерического диспансера в центр микрорайона в Советском районе. В переулке Авиационном до этого находилось 2-е терапевтическое отделение поликлиники №4. Сейчас на здании появилась новая вывеска. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Наши читатели говорят, что в 20-30 метрах от диспансера находятся жилые дома. Рядом есть детский сад и школа. И что этому учреждению здравоохранения здесь не место.

Это за последние два года второе непопулярное решение чиновников медицины. В 2017-м в здание бывшего роддома на улице Комсомольской в центре Бежицы переехал наркологический диспансер. Против этого выступили горожане. Они собирали подписи и выходили на пикеты. Но решение так и не отменили. Обещали, что наркодиспансер переедет в центр Бежицы временно. Вокруг здания вместо кованого появился бетонный забор. Клиника работает до сих пор.

Еще одна история, вновь связанная с кожно-венерологическим диспансером, печально закончилась в прошлом году. Дом Баженова на улице Калинина, построенный в 19 веке, снесли. У властей его выкупил частник. До этого в здании располагался стационар кожно-венерологического диспансера.

Кстати, директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, который занимает свой пост с 2015 года, недавно получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения». На днях награду ему вручил губернатор. На сайте департамента Бардукова характеризуют как «руководителя современного типа, способного прогнозировать, планировать и глубоко анализировать работу».

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