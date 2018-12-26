2018-12-26T09:21:54+03:00
Общество

1 января одна из старейших жительниц Брянска отметит 105-летний юбилей

В Новый год день рождения отпразднуют еще 20 брянских долгожителей
Марина АНТОНОВА
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Владимир Путин в январе поздравит 286 старейших жителей Брянской области.Владимир Путин в январе поздравит 286 старейших жителей Брянской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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1 января отметит 105-летний юбилей одна из старейших жительниц Брянской области, да и всей России. Пенсионерка живет в Советском районе Брянска. Она получит персональное поздравление от президента России.

Владимир Путин в январе поздравит 286 старейших жителей Брянской области, которым исполниться 90, 95, 100 и 105 лет. 100-летний юбилей отметят два человека: 3 января в Брасовском районе, 26 января – в Стародубе. 220 долгожителям исполнится по 90 лет, 45 – по 95 лет.

В Новый год день рождения отпразднуют 20 брянских долгожителей, сообщают в пресс-службе ОПФР по Брянской области. В Рождество двойной праздник будет у 14 жителей Брянской области. 7 именинников родились на Старый Новый год, 12 человек – на Крещение.

Самые популярные имена у именинников среди женщин – Анна и Мария, у мужчин – Михаил. Женщин традиционно среди долгожителей в три раза больше, чем мужчин.

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