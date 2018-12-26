2018-12-26T08:46:10+03:00
Общество

В Брянской области зарегистрировали первый случай свиного гриппа

Заболел житель Трубчевского района
Марина АНТОНОВА
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За медицинской помощью с симптомами простуды за неделю обратились больше шести тысяч человек.За медицинской помощью с симптомами простуды за неделю обратились больше шести тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области зарегистрировали первый в этом году случай заболевания свиным гриппом. Заболел взрослый житель Трубчевского района, сообщают в пресс-службе управления Роспотребонадзора по Брянской области. Заболевание подтвердили лабораторные исследования.

В целом ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной. Эпидемиологический порог держится на уровне прошлой недели – он превышен на 10,9 процента по всей области. За медицинской помощью с симптомами простуды за неделю обратились больше шести тысяч человек. Заболеваемость выше эпидпорога у школьников и взрослых.

В Брянске за прошедшую неделю заболели 3247 человек. Превышение эпидпорога не зарегистрировали ни в одной возрастной группе.

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