Брянский пенсионер обменял 310 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-25T19:01:45+03:00

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С разницей в одну неделю мошенники обманули двух пенсионеров из Брянска, которые живут в Советском районе. Пожилые люди лишились 675 тысяч рублей.

Днем 14 декабря 88-летнему мужчине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она рассказала, что пенсионеру положена компенсация в пять тысяч рублей. Прийти в пенсионный фонд дедушка не мог, сославшись на плохое самочувствие. Тогда лжесотрудница обещала прислать работника к нему домой. Через 15 минут в дверь позвонили.

Гостья засыпала хозяина квартиры новостями о новых реформах, тот и думать забыл о компенсации. Мужчина принес работнице все свои сбережения – 310 тысяч рублей. Та обменяла их на «новые деньги». Через три дня пенсионера навестил сын. Отец рассказал ему о новой реформе. Мужчина решил проверить сбережения отца. Но в тайнике были только билеты «банка приколов».

22 декабря мошенники обманули 77-летнюю женщину. На этот раз старушку заговорили две лжесоцработницы. Пенсионерку отвлекли и вынесли из квартиры 365 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Стражи порядка ищут подозреваемых.

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