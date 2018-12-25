2018-12-25T18:44:28+03:00
Происшествия

В Брянске сотрудники салона сотовой связи похищали деньги с номеров абонентов

Злоумышленники присвоили 83 тысячи рублей
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске несколько сотрудников салона сотовой связи похищали деньги со счетов заблокированных абонентов.

- 22-летний уроженец поселка Навля работал менеджером филиала одного из операторов сотовой связи, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Молодой человек имел доступ к служебным базам данных. И похищал деньги с заблокированных номеров абонентов.

Полицейские выяснили, что сначала он переводил деньги на электронный кошелек, а затем выводил на свой лицевой счет. В свою преступную схему он вовлек 23-летнюю коллегу.

Через какое-то время молодой человек уволился с работы, но преступное дело свое не оставил. Он получал данные через своих бывших коллег – 24-летних жителей Брянска. Всего с абонентских счетов похитили 83 тысячи рублей.

Сообщникам предъявили обвинение по двум статьям: «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.

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