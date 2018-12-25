На железнодорожной станции Клетня сошел с рельсов маневровый тепловоз
ЧП случилось рано утром 25 декабря
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На железнодорожной станции Клетня в Брянской области с рельсов сошел маневровый тепловоз. ЧП случилось около шести часов вечера во вторник, 25 декабря. Локомотив сошел с рельсов при производстве маневровых работ, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Размер ущерба сейчас устанавливают специалисты. Свою проверку проводит транспортная прокуратура.
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