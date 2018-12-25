СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-25T16:33:42+03:00

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В Брянске половину ледовых площадок во дворах еще не залили. Об этом сказал брянский губернатор на заседании в правительстве в понедельник, 24 декабря.

- Почему половина катков залита? – задал вопрос Александр Богомаз. - Условия у всех одинаковые. И почему в школах катки все залиты, а на дворовых территориях - через один. Потому что нет ответственного, никто не контролирует. Указание дали, и все!

К 24 декабря из 123 ледовых кортов в Брянской области подготовили 115, отчитываются чиновники. Залили также 158 ледовых площадок и катков, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В Брянске собирались открыть 23 хоккейных корта, 22 ледовые площадки, 4 открытых и 3 закрытых катка, а также 4 площадки для игры в мини-футбол на снегу.

В Фокинском районе залили 2 из 3 обещанных кортов: в лицее №27 и в школе №41. В Володарском работают все запланированные площадки – их всего 7: у школ №46, 49 и 64, гимназии №3, во дворе на улице 2-я Разина, корты детской спортивной школы «Партизан» на улицах Никитина и Пушкина. В Советском районе функционирует четыре корта из пяти: в школе №8, гимназии №6, во дворах на улице Крахмалева, 35 и Вали Сафроновой, 69. Корт во дворе дома №65 на проспекте Ленина сейчас заливают. В Бежицком районе должно быть восемь кортов. Готовы пока лишь половина: у школы №63, во дворах на улицах Орловская, 10 и Клубная, 5, по проезду Федюнинского,11А.

Вход на платные катки обойдется от ста до двухсот рублей за человека, а качество льда на бесплатных оставляет желать лучшего. К тому же не за всеми бесплатными катками следят весь зимний сезон. Скорее всего, лед на них обновлять не будут, да и чистить снег тоже.

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