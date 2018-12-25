2018-12-25T15:58:09+03:00
Общество

В Брянске устроили новогоднюю елку для детей-сирот

Праздник прошел во Дворце имени Гагарина
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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В Брянске устроили новогоднюю елку для детей-сирот и тех ребят, кто остался без попечения родителей. На нее пришли 450 детей. Самым младшим недавно исполнилось три года, старшим – уже 14. Большинство ребят живет в замещающих семьях.

Праздник прошел во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина, сообщают в пресс-службе горсовета. В музыкальной интермедии с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками поучаствовали и дети, и взрослые. Театрализованное представление показали юные актеры, которые занимаются во Дворце. Потом ребятам показали новогоднюю сказку. В конце праздника детям-сиротам вручили сладкие подарки.

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