2018-12-25T15:02:49+03:00
Общество

Тротуары на проспекте Московском в Брянске отремонтируют только в следующем году

Старый асфальт повредили при прокладке ливневки
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Тротуары на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска отремонтируют только в следующем году. Об этом сообщили на заседании территориальной депутатской группы. Старый асфальт повредили во время прокладки ливневой канализации.

Так выглядели тротуары на проспекте Московском после прокладки ливневки в 2017 году. Фото: Марина АНТОНОВА

Так выглядели тротуары на проспекте Московском после прокладки ливневки в 2017 году.Фото: Марина АНТОНОВА

Фото: Марина АНТОНОВА

В этом году на ремонт проспекта потратили около 150 миллионов рублей. Это самый крупный объект дорожного ремонта в городе. На некоторых участках обновили асфальт, восстановили тротуары после строительства ливнеки в 2017-м, обустроили заездные карманы для общественного транспорта. Расширили дорогу в районе путепровода. С улицы Шолохова теперь можно повернуть и направо, и налево.

На отремонтированных участках проспекта Московского учли требования для инвалидов-колясочников, сообщают в пресс-службе горсовета. При проверке у них возникли некоторые замечания. Устранять их будут уже в следующем году.

Сейчас завершаются работы по устройству ливневой канализации. Она будет собирать талые и дождевые воды в низких местах. Напомним, неделю назад в котловане, где прокладывали ливневку, погиб 49-летний рабочий.

В следующем году 37 миллионов рублей пустят на ремонт улицы Дзержинского.

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