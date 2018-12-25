В Брянске потребовали расторгнуть брак между азербайджанцем и россиянкой

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-25T11:21:51+03:00

В Советский районный суд прокурор направил иск с требованием аннулировать запись акта о заключении брака. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске потребовали расторгнуть фиктивный брак между гражданином Азербайджана и гражданкой России. По мнению правоохранителей, пара не планировала создавать семью, а свидетельство о браке планировали использовать для получения разрешения на временное пребывание в России.

- По закону брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В Советский районный суд прокурор направил иск с требованием аннулировать запись акта о заключении брака.

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