2018-12-25T11:21:51+03:00
Общество

В Брянске потребовали расторгнуть брак между азербайджанцем и россиянкой

По мнению правоохранителей, парочка не планировала создавать семью
Мария Дедкова
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В Советский районный суд прокурор направил иск с требованием аннулировать запись акта о заключении брака.В Советский районный суд прокурор направил иск с требованием аннулировать запись акта о заключении брака.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске потребовали расторгнуть фиктивный брак между гражданином Азербайджана и гражданкой России. По мнению правоохранителей, пара не планировала создавать семью, а свидетельство о браке планировали использовать для получения разрешения на временное пребывание в России.

- По закону брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В Советский районный суд прокурор направил иск с требованием аннулировать запись акта о заключении брака.

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