На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и фура: пострадали двое

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-25T11:08:00+03:00

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением

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В Почепском районе столкнулись легковой автомобиль и фура. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 24 декабря, около 6.20 на 67-м километре трассы «Брянск-Новозыбков».

- По предварительной информации, 67-летний водитель за рулем "Сузуки-Грант" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом "Мерседес-Бенц" , - поясняют в областной Госавтоинспекции. - В ДТП 67-летний водитель легковушки получил сотрясение мозга, ушиб груди, раны и ссадины рук и лба. Его 65-летняя спутница получила такие же травмы.

Пострадавших осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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