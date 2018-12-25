Сотрудника брянской колонии заподозрили в проносе наркотиков для заключенного
За это преступление мужчине грозит до десяти лет колонии
Теперь самому сотруднику колонии грозит тюрьма.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Младшему инспектору брянской исправительной колонии №4 грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, 29-летний сотрудник пронес на режимную территорию наркотики, которые предназначались для заключенного.
Все случилось 23 ноября, пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Прапорщика внутренней службы с запрещенными веществами задержали сотрудники службы собственной безопасности регионального управления ФСИН.
Теперь самому сотруднику колонии грозит тюрьма.
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