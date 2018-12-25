2018-12-25T10:26:49+03:00
Общество

На новогодние праздники в Брянской области будут дежурить больше двух тысяч пожарных

Оперативные службы и правоохранители будут работать в режиме повышенной готовности
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянской области в местах празднования Нового года и Рождества будут дежурить инспекторы, работники государственной противопожарной службы и спасатели - всего больше двух тысяч человек и 341 единица техники. Из них от МЧС - 353 человека, 135 единиц техники.

Сейчас проходят учения, последние проверки готовности, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Предполагается, что с 29 декабря по 9 января правоохранители, пожарные и спасатели будут работать в режиме повышенной готовности.

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