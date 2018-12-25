2018-12-25T09:54:49+03:00
Происшествия

В Клинцах водитель легковушки сбил 14-летнюю школьницу

Девушку с ушибом позвоночника госпитализировали
Мария Дедкова
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Пострадавшую госпитализировали.Пострадавшую госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах на улице Скоробогатова произошло ДТП.

В понедельник, 24 декабря, около 13.20 18-летний водитель ВАЗа-21150 ехал задним ходом, и сбил 14-летнюю школьницу. Как говорят в областной Госавтоинспекции, автомобилист не убедился в безопасности своего маневра.

В ДТП девушка получила ушиб позвоночника. Школьницу госпитализировали.

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