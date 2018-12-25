В Клинцах водитель легковушки сбил 14-летнюю школьницу
Девушку с ушибом позвоночника госпитализировали
Пострадавшую госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах на улице Скоробогатова произошло ДТП.
В понедельник, 24 декабря, около 13.20 18-летний водитель ВАЗа-21150 ехал задним ходом, и сбил 14-летнюю школьницу. Как говорят в областной Госавтоинспекции, автомобилист не убедился в безопасности своего маневра.
В ДТП девушка получила ушиб позвоночника. Школьницу госпитализировали.
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