В Клинцах водитель легковушки сбил 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-25T09:54:49+03:00

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В Клинцах на улице Скоробогатова произошло ДТП.

В понедельник, 24 декабря, около 13.20 18-летний водитель ВАЗа-21150 ехал задним ходом, и сбил 14-летнюю школьницу. Как говорят в областной Госавтоинспекции, автомобилист не убедился в безопасности своего маневра.

В ДТП девушка получила ушиб позвоночника. Школьницу госпитализировали.

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