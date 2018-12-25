2018-12-25T09:15:56+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали автомобилиста, припарковавшегося на Кургане Бессмертия

Фотографии нарушителя выложили в соцсетях
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске за парковку прямо у Кургана Бессмертия оштрафовали 25-летнего автомобилиста. Нарушителя полицейские нашли по фотографиям из соцсетей.

- Ночью 16 декабря водитель за рулем "Альфа-Ромео" нарушил предписание дорожного знака «Проезд запрещен», - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 25-летнего владельца авто привлекли к административной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске потребовали расторгнуть брак между азербайджанцем и россиянкой
На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и фура: пострадали двое
Сотрудника брянской колонии заподозрили в проносе наркотиков для заключенного
На новогодние праздники в Брянской области будут дежурить больше двух тысяч пожарных
В Клинцах водитель легковушки сбил 14-летнюю школьницу
На бульваре Гагарина в Брянске появились новогодние украшения
Лучшим брянским студентам вручили именные стипендии
Брянским приютам подарили 12 автобусов
Дошкольники Клинцовского района получили подарки от ЛДПР
25 и 26 декабря в двух районах Брянска будет ограничено движение для автомобилистов
В Брянске завершили ремонт Покровской горы
На роднике в центре Брянска построили купель
В Брянске водитель такси врезался в столб