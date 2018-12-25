В Брянске оштрафовали автомобилиста, припарковавшегося на Кургане Бессмертия
Фотографии нарушителя выложили в соцсетях
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске за парковку прямо у Кургана Бессмертия оштрафовали 25-летнего автомобилиста. Нарушителя полицейские нашли по фотографиям из соцсетей.
- Ночью 16 декабря водитель за рулем "Альфа-Ромео" нарушил предписание дорожного знака «Проезд запрещен», - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 25-летнего владельца авто привлекли к административной ответственности.
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