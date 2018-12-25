На бульваре Гагарина в Брянске появились новогодние украшения

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-25T09:10:01+03:00

Здесь поставили золотой шар, даму в шляпке и господина в котелке

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В Брянске бульвар Гагарина украсили к Новому году. Здесь установили светящиеся фигуры дамы в шляпке и господина в котелке. А у памятника Ленину появился золотой шар.

К слову, недавно украсили театральную площадь. На ней установили балерин в юбках из елей, кованую карету и белый рояль.

Живую елку украсили у гипермаркета «Линия» в Советском районе. Искусственные - появились на Городищенском повороте, у других крупных магазинов. Светящихся снеговиков поставили у Дома быта и у цирка. А семейство сказочных оленей – у автовокзала.

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