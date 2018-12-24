Лучшим брянским студентам вручили именные стипендии

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-24T18:34:47+03:00

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В Брянске 24 декабря прошла торжественная церемония чествования именных стипендиатов областной Думы и правительства региона, а также студентов, заслуживших стипендию имени Петра Проскурина.

Среди получателей - победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В этом году стипендии присудили 71 студенту. 25 из них будут получать по четыре тысячи рублей, 15 за победы в олимпиадах и конкурсах - также по четыре тысячи рублей. Еще 31 - по 3,2 тысячи рублей за исключительные способности в учебе и науке. Кроме того, в области литературы, литературоведения и искусствознания на соискание стипендии областного Правительства имени Петра Проскурина были утверждены три кандидата.

В торжественной обстановке ребятам вручили не только свидетельства, но и приятные сувениры и сладкие подарки.

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