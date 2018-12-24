2018-12-24T18:34:47+03:00
Общество

Лучшим брянским студентам вручили именные стипендии

Церемония награждения прошла 24 декабря
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске 24 декабря прошла торжественная церемония чествования именных стипендиатов областной Думы и правительства региона, а также студентов, заслуживших стипендию имени Петра Проскурина.

Среди получателей - победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В этом году стипендии присудили 71 студенту. 25 из них будут получать по четыре тысячи рублей, 15 за победы в олимпиадах и конкурсах - также по четыре тысячи рублей. Еще 31 - по 3,2 тысячи рублей за исключительные способности в учебе и науке. Кроме того, в области литературы, литературоведения и искусствознания на соискание стипендии областного Правительства имени Петра Проскурина были утверждены три кандидата.

В торжественной обстановке ребятам вручили не только свидетельства, но и приятные сувениры и сладкие подарки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянским приютам подарили 12 автобусов
Дошкольники Клинцовского района получили подарки от ЛДПР
25 и 26 декабря в двух районах Брянска будет ограничено движение для автомобилистов
В Брянске завершили ремонт Покровской горы
На роднике в центре Брянска построили купель
В Брянске водитель такси врезался в столб
В Брянске 70-летнего пенсионера наказали за ложное сообщение о нападении на магазин
В Погарском районе при столкновении иномарки и ВАЗа пострадали три человека
На брянской трассе водитель иномарки насмерть сбил 46-летнего пешехода
Более тысячи детей уже получили новогодние подарки от ЛДПР
В брянском детском саду температура была на шесть градусов ниже нормы
Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с липовой справкой
В Брянске на Флотской сгорела "девятка"
В Брянске выбрали лучшие "Чудосани"
В Клинцах на проспекте Ленина под колеса ВАЗа попала 69-летняя пенсионерка
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова проведет проверку информации о бесплатном отдыхе детей брянских чиновников в Турции
Губернатор Брянской области назвал недопустимым поведение чиновников в Клинцах
В Брянске 130 водителей выстроились в огромную автоелку
В двух районах Брянской области дети-сироты получили квартиры
Брянские новобранцы из Преображенского полка приняли присягу
В Климове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В Брянской области планируют открыть гериатрический центр
В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку
В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал
Бывший директор брянского аэропорта Илья Рохвадзе вышел на свободу по УДО
В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой