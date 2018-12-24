2018-12-24T18:19:04+03:00
Общество

Брянским приютам подарили 12 автобусов

На их покупку потратили около 17 миллионов рублей из областного бюджета
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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24 декабря брянским приютам вручили ключи от 12 новых автобусов. На их покупку из областного бюджета выделили около 17 миллионов рублей.

- Новые специальные автобусы улучшат организацию доставки ребят в колледжи и техникумы, на торжества и экскурсии, летом - к месту отдыха и обратно, - пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.

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