Брянским приютам подарили 12 автобусов
На их покупку потратили около 17 миллионов рублей из областного бюджета
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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24 декабря брянским приютам вручили ключи от 12 новых автобусов. На их покупку из областного бюджета выделили около 17 миллионов рублей.
- Новые специальные автобусы улучшат организацию доставки ребят в колледжи и техникумы, на торжества и экскурсии, летом - к месту отдыха и обратно, - пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.
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