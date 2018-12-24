2018-12-24T18:06:17+03:00
Общество

25 и 26 декабря в двух районах Брянска будет ограничено движение для автомобилистов

В Бежице будут ремонтировать коллектор, а в Советском районе - пройдет губернаторская елка
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянских автомобилистов просят выбирать пути объезда и другие места парковки.Брянских автомобилистов просят выбирать пути объезда и другие места парковки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

25 декабря с 8.00 до 20.00 будет перекрыто движение на пересечении улиц Кромской и Индустриальной в Брянске. На этом участке пройдет ремонт коллектора.

26 декабря с 6.00 до 15.00 проехать и оставить машину нельзя будет у площади Революции и на улице Арсенальной. В цирке пройдет губернаторская елка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянских автомобилистов просят выбирать пути объезда и другие места парковки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшим брянским студентам вручили именные стипендии
Брянским приютам подарили 12 автобусов
Дошкольники Клинцовского района получили подарки от ЛДПР
В Брянске завершили ремонт Покровской горы
На роднике в центре Брянска построили купель
В Брянске водитель такси врезался в столб
В Брянске 70-летнего пенсионера наказали за ложное сообщение о нападении на магазин
В Погарском районе при столкновении иномарки и ВАЗа пострадали три человека
На брянской трассе водитель иномарки насмерть сбил 46-летнего пешехода
Более тысячи детей уже получили новогодние подарки от ЛДПР
В брянском детском саду температура была на шесть градусов ниже нормы
Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с липовой справкой
В Брянске на Флотской сгорела "девятка"
В Брянске выбрали лучшие "Чудосани"
В Клинцах на проспекте Ленина под колеса ВАЗа попала 69-летняя пенсионерка
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова проведет проверку информации о бесплатном отдыхе детей брянских чиновников в Турции
Губернатор Брянской области назвал недопустимым поведение чиновников в Клинцах
В Брянске 130 водителей выстроились в огромную автоелку
В двух районах Брянской области дети-сироты получили квартиры
Брянские новобранцы из Преображенского полка приняли присягу
В Климове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В Брянской области планируют открыть гериатрический центр
В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку
В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал
Бывший директор брянского аэропорта Илья Рохвадзе вышел на свободу по УДО
В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой