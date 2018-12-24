25 и 26 декабря в двух районах Брянска будет ограничено движение для автомобилистов

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-24T18:06:17+03:00

В Бежице будут ремонтировать коллектор, а в Советском районе - пройдет губернаторская елка

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25 декабря с 8.00 до 20.00 будет перекрыто движение на пересечении улиц Кромской и Индустриальной в Брянске. На этом участке пройдет ремонт коллектора.

26 декабря с 6.00 до 15.00 проехать и оставить машину нельзя будет у площади Революции и на улице Арсенальной. В цирке пройдет губернаторская елка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянских автомобилистов просят выбирать пути объезда и другие места парковки.

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