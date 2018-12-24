В Брянске завершили ремонт Покровской горы
В Брянске завершили работы на Покровской горе. На ремонт, который начался здесь в начале октября, потратили 15 миллионов рублей.
За эти деньги здесь заменили плитку, обновили памятник, установили лавочки и урны и оборудовали освещение.
- Теперь Покровку освещают более 20 фонарей, а памятники подсвечивают светодиодные прожекторы, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также здесь установили 12 видеокамер, которые охватывают весь периметр сквера.
К слову, в следующем году благоустройство исторического центра Брянска продолжится. Ремонт пройдет в сквере Карла Маркса.
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