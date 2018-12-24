На роднике в центре Брянска построили купель

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-24T16:27:19+03:00

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На роднике «Белый колодезь» в центре Брянска построили купель. Фотографии отремонтированного родника опубликовали в социальных сетях. Теперь пользователи гадают, зачем построили закрытую купель в этом месте, и кто там будет убираться.

На ремонт родника выделили около 700 тысяч рублей. Здесь соорудили лестницу и металлический настил, воду пустили по желобу. Сначала сообщали, что на роднике построят беседку. Но она оказалась закрытой купелью.

Фото: vk.com, Нина Туманова.

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