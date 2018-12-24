В Брянске водитель такси врезался в столб
В Фокинском районе Брянска водитель такси врезался в столб. Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть ГИБДД утром в воскресенье, 23 декабря. О ДТП рассказали медики, к которым за помощью обратился пострадавший автомобилист, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
29-летний водитель «Рено Логан» попал в автоаварию в тот же день около пяти часов утра. Он ехал со стороны улицы Снежетский вал в сторону проспекта Московского. На кольцевой развязке он вылетел с дороги и врезался в электроопору, которая находилась справа.
Кстати, в воскресенье улицы Брянска были засыпаны снегом. Дорожная техника чистить их не спешила.
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