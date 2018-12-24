2018-12-24T13:32:05+03:00
Общество

В Брянске 70-летнего пенсионера наказали за ложное сообщение о нападении на магазин

На мужчину составили административный протокол
Марина АНТОНОВА
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Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела на "шутника".Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела на "шутника".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске 70-летнего пенсионера наказали за ложное сообщение о нападении на магазин. В воскресенье в дежурную часть полиции позвонил охранник. Взволнованный работник рассказал, что один из посетителей, пожилой мужчина, вступил с ним в перепалку. Уходя, недовольный покупатель сообщил, что с шести до семи часов вечера, на магазин нападут злоумышленники.

- В обозначенное время на место приехали сотрудники экстренных служб - полиции, МЧС, Росгвардии и других, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Посетителей эвакуировали.

В это же время полицейские выяснили, кто сообщил о нападении. Это был уроженец соседнего государства. В последнее время он жил в Брянской области. Пенсионер оправдывался, что прогнозируемое покушение на торговую точку – это всего лишь неудачная шутка.

На пожилого мужчину составили административный протокол. Правоохранители решают вопрос о возбуждении на «шутника» уголовного дела за заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.

С злоумышленника планируют взыскать материальный ущерб за вывоз оперативных служб и приостановку работы магазина на период спецоперации.

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