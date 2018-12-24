В Погарском районе при столкновении иномарки и ВАЗа пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-24T11:58:05+03:00

Один из водителей выехал на встречную полосу

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В Погарском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Сорренто». Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в воскресенье, 23 декабря, на улице Погарской в поселке Чайкино, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

47-летний водитель «Лады», двигаясь в сторону Погара, выехал на встречную полосу. Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой, за рулем которой был 59-летний автомобилист.

Травмы головы и сотрясение мозга получили водитель и 58-летняя пассажирка «Киа». Автомобилист за рулем «Лады» сломал ребра и ушиб грудную клетку. Всех пострадавших отпустили домой с назначением лечения.

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