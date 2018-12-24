2018-12-24T11:03:11+03:00
Происшествия

На брянской трассе водитель иномарки насмерть сбил 46-летнего пешехода

Мужчина шел по краю дороги
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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На трассе в Унечском районе водитель «Хендай Солярис» насмерть сбил 46-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в воскресенье, 23 декабря, на 107-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний автомобилист сбил мужчину, который шел в попутном направлении по краю дороги. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

Всего за прошедшие сутки, 23 декабря, на брянских дорогах произошло шесть ДТП. В них один человек погиб и семеро получили травмы.

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