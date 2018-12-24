В брянском детском саду температура была на шесть градусов ниже нормы

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-24T10:40:32+03:00

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В дошкольной группе Жирятинской средней школы имени Александра Возликова температура была на шесть градусов ниже нормы. Нарушения выявила прокуратура во время проверки.

- В игровых комнатах старшей и младшей групп на момент проверки было плюс 15 градусов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А минимум должно быть 21 градус. В спальне старшей группы чуть теплее – плюс 17. В музыкальном и гимнастическом зале – плюс 16 градусов.

Не во всех помещениях детского сада и классах школы были установлены бытовые термометры.

На директора завели административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных зданий. Сейчас его рассматривают в территориальном отделе Роспотребнадзора. Главе администрации внесли представление. Отопление в дошкольных группах восстановили, температурный режим соответствует норме.

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