Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с липовой справкой
Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с поддельной медицинской справкой. В прокуратуру обратились сотрудники Брянской городской поликлиники №1.
- Во время проверки установили, что в июне водитель маршрутного такси предоставил работодателю подложное заключение о прохождении медицинского освидетельствования для водительских прав, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В итоге на автомобилиста завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Расследование его продолжается.
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