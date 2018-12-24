2018-12-24T10:07:32+03:00
Общество

Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с липовой справкой

На автомобилиста завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Брянский маршрутчик пытался устроиться на работу с поддельной медицинской справкой. В прокуратуру обратились сотрудники Брянской городской поликлиники №1.

- Во время проверки установили, что в июне водитель маршрутного такси предоставил работодателю подложное заключение о прохождении медицинского освидетельствования для водительских прав, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В итоге на автомобилиста завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Расследование его продолжается.

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