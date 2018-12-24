2018-12-24T08:56:11+03:00
Происшествия

В Брянске на Флотской сгорела "девятка"

Видео пожара опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Грин.Фото: vk.com, Александр Грин.
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В Брянске на улице Флотской сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Пожар случился вечером в субботу, 23 декабря, у дома №12. Здесь находится шиномонтаж и ремонтная мастерская.

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На записи видно, что водитель сначала сам пытается потушить горящую машину. К нему на помощь идут другие водители. Но с огнем им справиться так и не удалось.

На место приехали пожарные. Они открыли капот и потушили пламя. Оказалось, что горел моторный отсек автомобиля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют причину пожара.

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