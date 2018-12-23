В Брянске выбрали лучшие "Чудосани"

СЕГОДНЯ 20:57 2018-12-23T21:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 декабря, в Фокинском районе Брянска прошел предновогодний конкурс «Чудо-сани».

В состязаниях поучаствовали девять семей, которые интересно оформили детские санки.

На суд жюри были представлены самые разнообразные образы: падчерица из сказки "12 месяцев", Баба Яга, снеговик, и даже железнодорожный состав.

Для украшения участники использовали мишуру, игрушки и ленты. Каждый участник фестиваля получил приз и грамоту.

Победителей выбирали в номинациях: «Новогоднее чудо», «Самые быстрые сани», «Сказочные сани», «Волшебные сани», «Модный пассажир», «Эх, прокачу», «Саночный поезд», «Улетные сани», «Сани Снегурочки», «Сани Деда Мороза». Каждый участник получил приз и грамоту.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».