В Клинцах на проспекте Ленина под колеса ВАЗа попала 69-летняя пенсионерка
Женщину с травмами руки и ноги госпитализировали
Пострадавшую госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Клинцах на проспекте Ленина произошло ДТП. В субботу, 22 декабря, около 10.30 42-летний водитель ВАЗа-21093 сбил пенсионерку. 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В результате ДТП она получила ушибы ноги и руки. Пострадавшую госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».