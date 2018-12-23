В Клинцах на проспекте Ленина под колеса ВАЗа попала 69-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-23T15:35:13+03:00

Женщину с травмами руки и ноги госпитализировали

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В Клинцах на проспекте Ленина произошло ДТП. В субботу, 22 декабря, около 10.30 42-летний водитель ВАЗа-21093 сбил пенсионерку. 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В результате ДТП она получила ушибы ноги и руки. Пострадавшую госпитализировали.

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