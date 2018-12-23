В Брянске 130 водителей выстроились в огромную автоелку

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-23T10:52:54+03:00

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Вечером в субботу, 22 декабря, брянские автомобилисты устроили необычный флешмоб. На старом аэропорту 130 водителей вытроились в огромную автоелку. Фотографии акции выложили в соцсетях. С высоты птичьего полета фигуру сфотографировал дрон. Как рассказывают организаторы, во флешмобе поучастовали сразу несколько автоклубов Брянска.

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