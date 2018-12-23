В двух районах Брянской области дети-сироты получили квартиры

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-23T10:34:09+03:00

К слову, в следующем году новое жилье получат еще около 400 мальчишек и девчонок. Фото: Тимур ХАНОВ

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22 декабря в Унечском и Стародубском районах сиротам вручили ключи от их квартир. Новоселами стали 22 девушки и юноши.

В этом году Стародубу выделили 29,4 миллиона рублей на покупку 31 квартиры. 24 из них приобрели на первичном рынке жилья в поселке Меленск, шесть - в поселке Локоть Брасовского района и одну - на вторичном рынке в Брянске.

Унеча получила в этом году 18,9 миллиона рублей. На эти деньги удалось купить 20 квартир для детей-сирот, причем это - новое жилье, отметили в пресс-службе правительства Брянской области.

К слову, в следующем году новое жилье получат еще около 400 мальчишек и девчонок. Деньги на покупку квартир заложены в областном бюджете.

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