Брянские новобранцы из Преображенского полка приняли присягу

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-23T10:09:23+03:00

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Новобранцы из Брянской области, которые будут служить в Преображенском полку, приняли присягу. Торжественная церемония для 100 ребят прошла 22 декабря в Музее Победы на Поклонной горе.

В этом году в 154-го отдельном Преображенском комендантском полку и 449-ом отдельном гвардейском салютном дивизионе будут служить нетолько брянцы, но и солдаты из Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Нижегородской областей, Карелии и других регионов, сообщили в информационном центре "Музея Победы".

Напомним, почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Будущий солдат должен быть высокого роста, из благополучной семьи, с отличной физподготовкой и без вредных привычек.

Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

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