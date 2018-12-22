В Климове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

22 Дек. 20:48 2018-12-22T20:48:47+03:00

В нем прошел первый символический хоккейный матч

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В Климове в субботу, 22 декабря, открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.Он оснащен современным оборудованием. Здесь есть тренажерный зал и зал для гимнастики, комфортабельные раздевалки.

На открытие приехали областные и районные власти, спортсмены, местные жители. Почетные гости праздника вместе с одним из лучших игроков детской хоккейной команды поселка Климово «Авангард» Алексеем Мельниченко перерезали красную ленточку.

На новой арене прошел первый символический матч «Ночной хоккейной лиги». На льду встретились команды «Партизан» и «Виктория», сообщает пресс-служба правительства Брянской области.В упорной борьбе победу со счетом 9:1 одержала команда «Партизан».

К слову, физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.

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