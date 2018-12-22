2018-12-22T20:48:47+03:00
Спорт

В Климове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

В нем прошел первый символический хоккейный матч
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительство Брянской областиФото: пресс-служба правительство Брянской области
Изменить размер текста:

В Климове в субботу, 22 декабря, открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.Он оснащен современным оборудованием. Здесь есть тренажерный зал и зал для гимнастики, комфортабельные раздевалки.

На открытие приехали областные и районные власти, спортсмены, местные жители. Почетные гости праздника вместе с одним из лучших игроков детской хоккейной команды поселка Климово «Авангард» Алексеем Мельниченко перерезали красную ленточку.

На новой арене прошел первый символический матч «Ночной хоккейной лиги». На льду встретились команды «Партизан» и «Виктория», сообщает пресс-служба правительства Брянской области.В упорной борьбе победу со счетом 9:1 одержала команда «Партизан».

К слову, физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области планируют открыть гериатрический центр
В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку
В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал
Бывший директор брянского аэропорта Илья Рохвадзе вышел на свободу по УДО
В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой
В Брянске на улице Дуки автомобилистка ушибла голову, вылетев на обочину дороги
Во время пожара в Навле пострадал человек
В Брянске на улице Авиационной установили светофоры
Брянцев пригласили на Рождественский бал
Театр кукол в Брянске откроют до Нового года
В интеллектуальном турнире на БМЗ сразились 12 команд
В центре Брянска расставили сказочных героев
В брянских Клинцах и Сураже открыли новые здания участков мировых судей
В Брянской области в следующем году приведут в порядок 33 дома культуры
Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине больше полумиллиона рублей
С 22 декабря автобус №27 поедет по улице Романа Брянского
В Брянске будут судить двух девушек, которые пытались продать героин
Брянец отправится на 12,5 лет в тюрьму за совращение девятилетней девочки
В Бежице столкнулись маршрутка и легковушка
В Брянске прошел слет регионального отделения "Юнармии"
В субботу из-за конкурса новогодних автомобилей перекроют площадь перед ДК железнодорожников
В брянский заповедник привезли шесть новых зубров
В Брянске водитель устроил дрифт перед Курганом Бессмертия
Стали известны результаты конкурса «Нетипичный Брянск»
В Клинцовском районе прихожанка украла из храма стройматериалы