В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал
На работы потратили почти пять миллионов рублей
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Сельцо 21 декабря открыли обновленный концертный зал дворца культуры имени Вано Мейпариани.
На ремонт зрительного зала дворца культуры выделили два миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Еще три миллиона - на покупку кресел.
Поздравить жителей города приехали областные и районные власти, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Также во время праздничного концерта наградили победителей конкурса «Город детей - город семей».
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