В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-22T16:57:33+03:00

На работы потратили почти пять миллионов рублей

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В Сельцо 21 декабря открыли обновленный концертный зал дворца культуры имени Вано Мейпариани.

На ремонт зрительного зала дворца культуры выделили два миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Еще три миллиона - на покупку кресел.

Поздравить жителей города приехали областные и районные власти, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Также во время праздничного концерта наградили победителей конкурса «Город детей - город семей».

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