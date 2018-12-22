Бывший директор брянского аэропорта Илья Рохвадзе вышел на свободу по УДО

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-22T15:25:09+03:00

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Бывшего директора брянского аэропорта Илью Рохвадзе выпустили из колонии по УДО. Такое решение принял Клинцовский городской суд еще в начале декабря. Ранее Илья Рохвадзе подал прошение об уменьшении наказания в связи с принятием нового закона, который предусмаривает учет времени проведенного в СИЗО за время проведенное в колонии. Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, бывший директор Международного аэропорта "Брянск" Илья Рохвадзе получил три года колонии общего режима за мошенничество. По версии правоохранителей, Рохвадзе и два сотрудника бухгалтерии два года заключали фиктивные трудовые договоры и акты выполненных строительных и монтажных работ, которые фактически не производились. Деньги, выделенные из Фонда имущества Брянской области, пропадали.

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