В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой
Горожанина с травмами головы госпитализировали в районную больницу
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В Новозыбкове семейная ссора едва не закончилась трагедией. 44-летняя горожанка поссорилась с мужем и ударила его табуретом. 62-летний мужчина получил травмы головы и сотрясение мозга, пишет издание Новозыбков.SU.
Пострадавшего доставили в Новозыбковскую районную больницу. По факту случившегося полиция проведет проверку.
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