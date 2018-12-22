2018-12-22T14:23:34+03:00
Общество

В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой

Горожанина с травмами головы госпитализировали в районную больницу
Мария Дедкова
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В Новозыбкове семейная ссора едва не закончилась трагедией. 44-летняя горожанка поссорилась с мужем и ударила его табуретом. 62-летний мужчина получил травмы головы и сотрясение мозга, пишет издание Новозыбков.SU.

Пострадавшего доставили в Новозыбковскую районную больницу. По факту случившегося полиция проведет проверку.

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