В Брянске на улице Дуки автомобилистка ушибла голову, вылетев на обочину дороги

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-22T12:16:25+03:00

Женщине в больнице оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

43-летняя женщина не справилась с управлением

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На улице Дуки в Брянске произошло ДТП. Об этом в Госавтоинспекцию сообщили медики из городской больницы № 1 , к которым за помощью обратилась 43-летняя женщина.

Пострадавшая рассказала, ехала на автомобиле "Форд-Фокус" в сторону улицы Некрасова, не справилась с управлением и вылетела на обочину.

В ДТП автомобилистка получила ушибы головы, поясняют в УГИБДД по Брянской области. Женщине в больнице оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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