В Брянске на улице Дуки автомобилистка ушибла голову, вылетев на обочину дороги
43-летняя женщина не справилась с управлением
Женщине в больнице оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На улице Дуки в Брянске произошло ДТП. Об этом в Госавтоинспекцию сообщили медики из городской больницы № 1 , к которым за помощью обратилась 43-летняя женщина.
Пострадавшая рассказала, ехала на автомобиле "Форд-Фокус" в сторону улицы Некрасова, не справилась с управлением и вылетела на обочину.
В ДТП автомобилистка получила ушибы головы, поясняют в УГИБДД по Брянской области. Женщине в больнице оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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