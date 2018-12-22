В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку
В Брянске на улице Молодой Гвардии произошло ДТП. Здесь около половины десятого утра в пятницу, 21 декабря, на пешеходном переходе автомобилистка сбила пенсионерку.
По словам медиков из городской поликлиники № 1, 60-летняя женщина получила в аварии перелом руки.
- По факту происшествия полиция провела проверку,- рассказывают в областной Госавтоинспекции. - По предварительной информации, 32-летняя автомобилистка за рулем "Деу-Матиз" ехала от улицы Ново -Советской к улице Дружбы, когда под колеса ей угодила пожилая женщина.
Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой.
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