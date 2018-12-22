2018-12-22T18:24:42+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку

60-летняя женщина получила перелом руки
Мария Дедкова
Поделиться:
ДТП произошло на пешеходном переходе.ДТП произошло на пешеходном переходе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Молодой Гвардии произошло ДТП. Здесь около половины десятого утра в пятницу, 21 декабря, на пешеходном переходе автомобилистка сбила пенсионерку.

По словам медиков из городской поликлиники № 1, 60-летняя женщина получила в аварии перелом руки.

- По факту происшествия полиция провела проверку,- рассказывают в областной Госавтоинспекции. - По предварительной информации, 32-летняя автомобилистка за рулем "Деу-Матиз" ехала от улицы Ново -Советской к улице Дружбы, когда под колеса ей угодила пожилая женщина.

Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Климове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В Брянской области планирует открыть гериатрический центр
В Сельцо открыли отремонтированный концертный зал
Бывший директор брянского аэропорта Илья Рохвадзе вышел на свободу по УДО
В Новозыбкове 44-летняя женщина избила мужа табуреткой
В Брянске на улице Дуки автомобилистка ушибла голову, вылетев на обочину дороги
Во время пожара в Навле пострадал человек
В Брянске на улице Авиационной установили светофоры
Брянцев пригласили на Рождественский бал
Театр кукол в Брянске откроют до Нового года
В интеллектуальном турнире на БМЗ сразились 12 команд
В центре Брянска расставили сказочных героев
В брянских Клинцах и Сураже открыли новые здания участков мировых судей
В Брянской области в следующем году приведут в порядок 33 дома культуры
Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине больше полумиллиона рублей
С 22 декабря автобус №27 поедет по улице Романа Брянского
В Брянске будут судить двух девушек, которые пытались продать героин
Брянец отправится на 12,5 лет в тюрьму за совращение девятилетней девочки
В Бежице столкнулись маршрутка и легковушка
В Брянске прошел слет регионального отделения "Юнармии"
В субботу из-за конкурса новогодних автомобилей перекроют площадь перед ДК железнодорожников
В брянский заповедник привезли шесть новых зубров
В Брянске водитель устроил дрифт перед Курганом Бессмертия
Стали известны результаты конкурса «Нетипичный Брянск»
В Клинцовском районе прихожанка украла из храма стройматериалы