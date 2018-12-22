В Брянске на улице Молодой Гвардии автомобилистка сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-22T18:24:42+03:00

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В Брянске на улице Молодой Гвардии произошло ДТП. Здесь около половины десятого утра в пятницу, 21 декабря, на пешеходном переходе автомобилистка сбила пенсионерку.

По словам медиков из городской поликлиники № 1, 60-летняя женщина получила в аварии перелом руки.

- По факту происшествия полиция провела проверку,- рассказывают в областной Госавтоинспекции. - По предварительной информации, 32-летняя автомобилистка за рулем "Деу-Матиз" ехала от улицы Ново -Советской к улице Дружбы, когда под колеса ей угодила пожилая женщина.

Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой.

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