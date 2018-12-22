В Брянской области планирует открыть гериатрический центр
В Брянской области планируют открыть гериатрический центр. Об этом говорил в своем выступлении глава региона перед депутатами областной Думы.
В новом центре будут оказывать медицинскую помощь и проводить комплексное обследование брянцев, которым исполнилось больше 65 лет.
К слову, уже в следующем году в Брянске появится детская поликлиника в Фокинском районе. В районах построят два новых фельдшерско-акушерских пункта и еще 40 отремонтируют. Также для оказания помощи жителям отдаленных уголков Брянщины купят шесть мобильных медкомплексов.
В онкоцентры региона закупят новое оборудование. А также дадут новых специалистов: радиохимиков, медицинских физиков и радиофизиков.
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