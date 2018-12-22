Во время пожара в Навле пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-22T11:10:26+03:00

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На улице Октябрьской в Навле загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 21 декабря, в 20.49.

К месту вызова выехали два пожарных расчета. Пламя, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, тушили почти полтора часа. Однако жертв избежать не удалось. Во время пожара пострадал человек. Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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