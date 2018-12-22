В Брянске на улице Авиационной установили светофоры
Они будут регулировать движение в сторону улицы Романа Брянского
Новые светофоры синхронизируют, чтобы обеспечить сквозной проезд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске на пересечении улиц Авиационной и Романа Брянского установили светофоры. Они будут регулировать движение к недавно открытой дороге.
Новые светофоры синхронизируют, чтобы обеспечить сквозной проезд.
Напомним, их хотели установить в следующем году во время работ по расширению улицы Авиационной. Но после того, как брянцы высказали недовольство движением на данном участке, городские власти решили не тянуть.
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