В Брянске на улице Авиационной установили светофоры

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-22T11:00:01+03:00

Они будут регулировать движение в сторону улицы Романа Брянского

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В Брянске на пересечении улиц Авиационной и Романа Брянского установили светофоры. Они будут регулировать движение к недавно открытой дороге.

Новые светофоры синхронизируют, чтобы обеспечить сквозной проезд.

Напомним, их хотели установить в следующем году во время работ по расширению улицы Авиационной. Но после того, как брянцы высказали недовольство движением на данном участке, городские власти решили не тянуть.

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