2018-12-22T10:36:14+03:00
Звезды

Брянцев пригласили на Рождественский бал

Танцевальный вечер пройдет в ДК железнодорожников
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской епархииФото: пресс-служба Брянской епархии
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Жителей Брянска пригласили на Рождественский бал. Танцевальный вечер пройдет в 15.00 13 января в ДК железнодорожников. В нем могут поучаствовать молодые люди от 16 до 35 лет: студенты, участники молодежных организаций и члены танцевальных клубов.

В этом году бал посвятили эпохе романтизма, сообщают организаторы. Девушки должны быть одеты в бальные платья, которые были в моде в 30-50-х годах 19 века. А кавалеры - в смокинги, фраки с бабочками и перчатками.

Участники вечера будут танцвать польку, полонез, кадриль, вальс и котильон (0+).

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