Брянцев пригласили на Рождественский бал
Танцевальный вечер пройдет в ДК железнодорожников
Фото: пресс-служба Брянской епархии
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Жителей Брянска пригласили на Рождественский бал. Танцевальный вечер пройдет в 15.00 13 января в ДК железнодорожников. В нем могут поучаствовать молодые люди от 16 до 35 лет: студенты, участники молодежных организаций и члены танцевальных клубов.
В этом году бал посвятили эпохе романтизма, сообщают организаторы. Девушки должны быть одеты в бальные платья, которые были в моде в 30-50-х годах 19 века. А кавалеры - в смокинги, фраки с бабочками и перчатками.
Участники вечера будут танцвать польку, полонез, кадриль, вальс и котильон (0+).
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