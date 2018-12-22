Брянцев пригласили на Рождественский бал

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-22T10:36:14+03:00

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Жителей Брянска пригласили на Рождественский бал. Танцевальный вечер пройдет в 15.00 13 января в ДК железнодорожников. В нем могут поучаствовать молодые люди от 16 до 35 лет: студенты, участники молодежных организаций и члены танцевальных клубов.

В этом году бал посвятили эпохе романтизма, сообщают организаторы. Девушки должны быть одеты в бальные платья, которые были в моде в 30-50-х годах 19 века. А кавалеры - в смокинги, фраки с бабочками и перчатками.

Участники вечера будут танцвать польку, полонез, кадриль, вальс и котильон (0+).

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