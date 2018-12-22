2018-12-22T10:22:48+03:00
Звезды

Театр кукол в Брянске откроют до Нового года

В 2019-м начнется благоустройство ТЮЗа
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянске обновленный театр кукол обещают открыть до Нового года. С проверкой на объект выезжало руководство области.

Строители рассказали, что все работы практически завершены. В театре устанавливают мебель и готовят оборудование.

Для актеров здесь сделали отдельные гримерные, комнату отдыха, а также бутафорский цех и швейную мастерскую. Для будущих зрителей обновили зал и сделали буфет.

Напомним, на ремонт театра кукол потратили больше 100 миллионов рублей.

В следующем году ремонт начнется в брянском ТЮЗе. На его ремонт израсходуют больше 128 миллионов рублей. Из областного бюджета уже выделили 5,5 миллиона рублей на разработку проектной документации.

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