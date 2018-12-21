В центре Брянска расставили сказочных героев
В центре Брянска, на аллеях сквера Карла Маркса, расставили сказочных героев. Необычные инсталляции появятся и на Набережной. Их смастерили брянские школьники на конкурс новогодней игрушки. Его проводят уже второй год подряд.
- В прошлом году главной темой конкурса стали снеговики, - рассказывают в Брянской городской администрации. - В нынешнем организаторы решили не ограничивать полет фантазии школьников. И разрешили выставлять на конкурс Дедов Морозов, Снегурочек, сказочных героев, елки и другие поделки новогодней тематики.
Одной из центральных инсталляций стали олени в упряжке, везущие сказочные сани.
Также сквер украсят 15 сказочных домиков. Итоги конкурса подведут 25 декабря.
Фото: Брянская городская администрация.
Фото: Брянская городская администрация.
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