В брянских Клинцах и Сураже открыли новые здания участков мировых судей
В них также установили новую оргтехнику и мебель
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В брянских Клинцах и Сураже в пятницу, 21 декабря, открыли новые здания участков мировых судей
В здании судебных участков мировых судей в Клинцах провели комплексный ремонт, его оборудовали необходимыми системами безопасности. А в кабинетах установили новую оргтехнику и мебель.
В Сураже мировые судьи размещались в половине бывшего здания районного суда. В этом году его отремонтировали, площади увеличили, обновили оргтехнику и мебель. Здание оборудовали необходимыми системами безопасности, сообщают в правительстве Брянской области.
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