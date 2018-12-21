В брянских Клинцах и Сураже открыли новые здания участков мировых судей

СЕГОДНЯ 18:13 2018-12-21T18:13:33+03:00

В них также установили новую оргтехнику и мебель

Изменить размер текста: A A

В брянских Клинцах и Сураже в пятницу, 21 декабря, открыли новые здания участков мировых судей

В здании судебных участков мировых судей в Клинцах провели комплексный ремонт, его оборудовали необходимыми системами безопасности. А в кабинетах установили новую оргтехнику и мебель.

В Сураже мировые судьи размещались в половине бывшего здания районного суда. В этом году его отремонтировали, площади увеличили, обновили оргтехнику и мебель. Здание оборудовали необходимыми системами безопасности, сообщают в правительстве Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».