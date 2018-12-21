2018-12-21T17:59:05+03:00
Общество

В Брянской области в следующем году приведут в порядок 33 дома культуры

В 21 из них сделают ремонт
Елена РАКОВА
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Брянские дома культуры ждет ремонт.Брянские дома культуры ждет ремонт.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В следующем году в Брянской области приведут в порядок 33 дома культуры. В 21 их них проведут ремонт, еще в 12 обновят оборудование, сообщают в областном правительстве.

Из федерального бюджета на развития и укрепления материально-технической базы домов культуры выделят 31,9 млн рублей. Софинансирование из областного и муниципальных бюджетов - 2,8 и 2,7 миллиона рублей соответственно.

Какие дома культуры отремонтируют: Первомайский дом культуры Сельцо, культурно-досуговый центр Брасовского района, мирнинский дом культуры Гордеевского района, ивотской дом культуры Дятьковского района, жирятинский районный дом культуры, ходиловичский дом культуры Жуковскиого района, акуличский культурно досуговый центр Клетнянского района, хороменский дом культуры Климовского района, истопский дом культуры Климовского района, первомайское структурное подразделение Клинцовского района, лотаковский сельский дом культуры Красногорского района, мглинский центральный дом культуры, внуковичский сельский дом культуры Новозыбковского района, ветемлянский сельский дом культуры Погарского района, доманичский сельский дом культуры Почепского района, вороновский центр культуры и досуга Рогнединского района, севский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр, стародубский межпоселенческий районный дом культуры, суражский городской центр культуры, трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха, вельяминовский поселенческий дом культуры Карачевского района.

В каких ДК обновят оборудование: культурно-досуговый центр города Фокино, сещинский сельский дом культуры, жуковский районный дом культуры, комаричский межпоселенческий дом культуры, навлинский районный дом культуры, левенский, мишковский сельские дома культуры Стародубского района, суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение, выгоничское межпоселенческое культурно-досуговое объединение, межпоселенческий культурно-досуговый центр Дятьковского района, стародубский межпоселенческий районный дом культуры, московский сельский дом культуры Почепского района.

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