2018-12-21T17:17:14+03:00
Происшествия

Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине больше полумиллиона рублей

Месячную выручку торговой точки он потратил
Елена РАКОВА
Поделиться:
По факту кражи полицейские завели уголовное дело.По факту кражи полицейские завели уголовное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине 583 тысячи рублей.

О краже в полицию заявила продавщица одного из магазинов поселка Пятилетка Брянского района.

- Женщина сообщила, что из незапертого сейфа кто-то похитил месячную выручку , - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Продавщица и грузчики подробно описали предполагаемого вора. Оказывается они заметили, как во время приемки товара в подсобку зашел незнакомец. Но продавщица приняла его за одного из грузчиков и не придала этому значения.

Полицейские вышли на след и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за кражи безработный 35-летний житель Брянска. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

По факту кражи полицейские завели уголовное дело. Если задержанного брянца признают виновным, ему грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В интеллектуальном турнире на БМЗ сразились 12 команд
В центре Брянска расставили сказочных героев
В брянских Клинцах и Сураже открыли новые здания участков мировых судей
В Брянской области в следующем году приведут в порядок 33 дома культуры
С 22 декабря автобус №27 поедет по улице Романа Брянского
В Брянске будут судить двух девушек, которые пытались продать героин
Брянец отправится на 12,5 лет в тюрьму за совращение девятилетней девочки
В Бежице столкнулись маршрутка и легковушка
В Брянске прошел слет регионального отделения "Юнармии"
В субботу из-за конкурса новогодних автомобилей перекроют площадь перед ДК железнодорожников
В брянский заповедник привезли шесть новых зубров
В Брянске водитель устроил дрифт перед Курганом Бессмертия
Стали известны результаты конкурса «Нетипичный Брянск»
В Клинцовском районе прихожанка украла из храма стройматериалы