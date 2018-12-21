Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-21T17:17:14+03:00

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Брянский вор-рецидивист вынес из сейфа в магазине 583 тысячи рублей.

О краже в полицию заявила продавщица одного из магазинов поселка Пятилетка Брянского района.

- Женщина сообщила, что из незапертого сейфа кто-то похитил месячную выручку , - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Продавщица и грузчики подробно описали предполагаемого вора. Оказывается они заметили, как во время приемки товара в подсобку зашел незнакомец. Но продавщица приняла его за одного из грузчиков и не придала этому значения.

Полицейские вышли на след и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за кражи безработный 35-летний житель Брянска. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

По факту кражи полицейские завели уголовное дело. Если задержанного брянца признают виновным, ему грозит до пяти лет колонии.

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