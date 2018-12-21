С 22 декабря автобус №27 поедет по улице Романа Брянского

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-21T16:10:49+03:00

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С 22 декабря в Брянске продлят автобусный маршрут №27. Конечная переносится с улицы Горбатова в 5-й микрорайон. Автобус пройдет по улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На ней будет четыре новых остановки «По требованию» по прямом и обратном направлении.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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