С 22 декабря автобус №27 поедет по улице Романа Брянского
Муниципальный маршрут продлят до остановки «5-й микрорайон»
На новой дороге появится четыре остановки.Фото: Марина АНТОНОВА
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С 22 декабря в Брянске продлят автобусный маршрут №27. Конечная переносится с улицы Горбатова в 5-й микрорайон. Автобус пройдет по улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На ней будет четыре новых остановки «По требованию» по прямом и обратном направлении.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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